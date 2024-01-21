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عربي-دولي

بهذه الطريقة.. تستطيع السفن عبور البحر الأحمر دون تعرّضها للإستهداف!

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:26
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل".

‏جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة إكس، في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الجماعة اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى.
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وقال الحوثي: "إن أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان في أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأضاف أن "هذا الحل أثبت فاعليته بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة"، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في تشرين الثاني الماضي.

وتابع: "لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص".

وأردف: "ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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