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عربي-دولي

وزير الخارجية الروسي: لم نفعّل الخط الساخن مع أميركا بعد غياب أوستن

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:09
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لم تستخدم الخط الساخن مع واشنطن لتفادي الحوادث النووية العرضية بعد دخول وزير الدفاع الأمريكي أوستن المستشفى وانقطاع الاتصال به.

وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو طلبت معلومات من واشنطن بشأن المخاطر النووية المحتملة المرتبطة بغياب أوستن عن العمل بسبب مرضه: "بالطبع، نراقب بعناية شديدة كل الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في المجال النووي الاستراتيجي. وفي هذه الحالة بالذات، لم نعتبر أن هناك أسبابا كافية لتفعيل الخطوط الساخنة بين موسكو وواشنطن".
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وأضاف ريابكوف: "أما بالنسبة لتفاعلنا مع الولايات المتحدة في المجال النووي ونتيجة للخط المدمر للقيادة الأمريكية، فقد انخفض إلى الصفر".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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