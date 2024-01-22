بوتين يزور تركيا في شباط لبحث عدد من الملفات

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أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور أنقرة في 12 شباط المقبل، وذلك بدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.ولفتت المصادر إلى أن أردوغان وبوتين سيناقشان مستجدات حرب إسرائيل على قطاع غزة، إضافة إلى الملف السوري، وأمن الطاقة.وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال إن الجدول الزمني الدقيق لزيارة بوتين إلى تركيا وكوريا الشمالية لم يتم تحديده بعد، ويتم التفاوض بشأنه عبر القنوات الدبلوماسية.