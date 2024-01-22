على أكثر من 1200 كلم.. الهند تخطط لبناء سياج حدودي مع ميانمار

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تخطّط الهند لإقامة سياج على طول حدودها الواسعة التي يسهل اختراقها مع ميانمار، كما أنّها ستلغي اتفاقية لحرية الحركة على المنطقة الحدودية، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية الأحد.ويأتي إعلان وزير الداخلية الهندي أميت شاه عن الخطوة، بعدما عبر مئات الجنود من ميانمار إلى الهند هروباً من هجمات المتمرّدين.وقال شاه السبت خلال زيارة إلى ولاية آسام شمال شرق البلاد، إنّ الحكومة "قرّرت إقامة سياج على كامل الحدود المفتوحة بين الهند وميانمار".وتمتدّ الحدود على أكثر من 1200 كيلومتر، بين غابات نائية وقمم جبال الهيمالايا الشاهقة المغطاة بالثلوج.وقال شاه، الذي لم يذكر تفاصيل عن الإطار الزمني أو كيفية بناء السياج، إنّ الحكومة ستنهي أيضاً اتفاقية حرية الحركة.وتسمح الاتفاقية لأولئك الذين يعيشون في المناطق الحدودية باجتياز مسافة قصيرة من الدولتين من دون تأشيرة. ويشترك الكثيرون في المناطق الحدودية في روابط ثقافية ودينية وثيقة.