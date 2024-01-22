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عربي-دولي

ديسانتيس يستعين بمقولة "مزيفة" لتشرشل لإعلان انسحابه

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:51
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أثار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الجدل مع إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، باقتباس نسبه لرئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل.

وعرضت حملة سحب الترشح على منصة "إكس" فيديو لديسانتيس مرفقا باقتباس نسبته لتشرشل جاء فيه: "الهزيمة ليست قاتلة أبدا، النصر ليس نهائيا أبدا، إن الشجاعة في الاستمرار هي التي تهم".
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وفقا لجمعية تشرشل الدولية، فإن رئيس الوزراء البريطاني السابق لم يقل هذا الاقتباس.

وأضافت على موقعها: "نحن نبني هذا على بحث دقيق في مجموعة من 50 مليون كلمة كتبها تشرشل، بما في ذلك جميع كتبه ومقالاته وخطبه وأبحاثه".

ولم تستجب حملة ديسانتيس لطلب التعليق حول أصل الاقتباس.
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