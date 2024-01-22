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عربي-دولي

الاتفاق بشأن الرهائن... وزير إسرائيلي: القوة فقط!

Lebanon 24
22-01-2024 | 01:00
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس قوله إن أي اقتراح لحركة "حماس" بوقف القتال لن يحدث.

وأضاف: "القوة فقط ستدفع نحو التوصل لاتفاق بشأن الرهائن".


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