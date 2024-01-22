الاتفاق بشأن الرهائن... وزير إسرائيلي: القوة فقط!

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس قوله إن أي اقتراح لحركة "حماس" بوقف القتال لن يحدث.



وأضاف: "القوة فقط ستدفع نحو التوصل لاتفاق بشأن الرهائن".







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