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عربي-دولي
الاتفاق بشأن الرهائن... وزير إسرائيلي: القوة فقط!
Lebanon 24
22-01-2024
|
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس قوله إن أي اقتراح لحركة "حماس" بوقف القتال لن يحدث.
وأضاف: "القوة فقط ستدفع نحو التوصل لاتفاق بشأن الرهائن".
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