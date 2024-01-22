لتنفيذ عمليات سريّة.. القوات الخاصة الأميركية تختبر روبوتات مائية جديدة

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ذكر موقع Navy Recognition أن قيادة العمليات الخاصة الأميركية (USSOCOM) أجرت اختبارات على روبوتات مائية عسكرية جديدة.وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن روبوتات K4 MANTA المائية الجديدة التي تختبرها الولايات المتحدة هي عبارة عن مركبات مسيّرة يمكنها العمل على سطح الماء أو الغوص، وصممت لتكون قادرة على الحركة بسرعة لمسافات طويلة على السطح ومن ثم الغوص لتنفيذ عمليات سريّة، ويمكن الاعتماد عليها في مهمات الاستطلاع والمراقبة المائية وعمليات الحرب الإلكترونية، كما يمكن استعمالها كدرونات مائية ضاربة.تم تصنيع هياكل هذه الروبوتات باستخدام مركبات كربونية خاصة، وصممت لتكون بصمتها الرادارية والحرارية صغيرة، ليصعب اكتشافها من قبل رادارات العدو، كما يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 5 أطنان، والعمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 10 أيام.وصممت هذه الروبوتات ليتم نقلها وإطلاقها بسهولة من مختلف أنواع السفن والزوارق، كما يمكن نقلها بحاويات خاصة على متن طائرات C-130، وجهّزت بمختلف أنواع الذخائر ومعدات الاستشعار، بما فيها أنظمة استكشاف الدرونات المائية الأخرى، وأجهزة السونار، والعوامات الصوتية.وأكبر نسخة من MANTA يصل طولها إلى 16.5 م، وعرضها 5 أمتار، ويمكنها الحركة بسرعة 60 عقدة بحرية على سطح الماء، والحركة بسرعة 10 عقدة تحت الماء، والغوص لعمق 30 م، وقطع 1000 ميل بحري في كل مهمة.