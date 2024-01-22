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تايوان ترصد 6 مناطيد صينية تحلق فوق مضيقها

Lebanon 24
22-01-2024 | 01:40
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رصدت وزارة الدفاع التايوانية 6 مناطيد صينية أخرى تحلق فوق مضيق تايوان أمس الأحد، عبر أحدها الجزيرة، في أحدث واقعة لرصد مناطيد تقول الوزارة إنها شاهدتها فوق مضيق تايوان على مدى الشهر والنصف الماضية.
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واتهمت الوزارة هذا الشهر، في بيان شديد اللهجة، الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد، قبل أيام من الانتخابات التايوانية في 13 كانون الثاني.
 
ولم ترد وزارة الدفاع الصينية، التي رفضت الشهر الماضي التعليق على المناطيد، على الفور على طلب للتعليق. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب حكومة تايبه.
 
وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في شباط الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.
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