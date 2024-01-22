"الناس لن يتفاجأوا"... ترامب يلمح إلى اختياره نائب الرئيس

ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أنه قرر هوية الشخص الذي سيتولى منصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرا إلى أن الناس لن يتفاجأوا باختياره.





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وردا على سؤال من كبير المذيعين السياسيين في قناة "فوكس نيوز" بريت باير في نيو هامبشاير حول متى سيقرر من سيكون نائبه، قال ترامب: "لم يكن لذلك تأثير كبير على الانتخابات.. إنه شيء مدهش، سواء في الانتخابات أو في الانتخابات التمهيدية. لم يكن لها تأثير كبير على الإطلاق".

وأضاف: "قد أقرر أو لا أقرر شيئا ما خلال الشهرين المقبلين. ليس هناك اندفاع لذلك. ولن يكون لها أي تأثير على الإطلاق. الشخص الذي أعتقد أنني معجب به هو شخص جيد جدا.. أعتقد أن الناس لن يتفاجأوا إلى هذا الحد، لكنني أود أن أقول إنه من المحتمل أن يكون هناك احتمال بنسبة 25% أن يكون هذا الشخص".

وردا على سؤال عما إذا كان السيناتور تيم سكوت الذي انسحب من السباق التمهيدي للحزب الجمهوري في نوفمبر وأيد ترامب، مدرج في القائمة، وصف ترامب السيناتور بأنه "رجل عظيم" بينما سلط الضوء على شخصيات سياسية أخرى.

يشار إلى أن العديد من حلفاء ترامب قد حثوه على اختيار امرأة لمنصب نائبته، واقترحوا أسماء مثل النائبة إليز ستيفانيك وحاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم. (RT)