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أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين بأن الولايات المتحدة الأميركية تحركت لتشكيل إدارة استعمارية في أوكرانيا تعمل لصالحها، وطالبت كييف بعزل الشخصيات القيادية المناهضة لواشنطن.وبحسب البيان الصادرعن ناريشكين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت لتشكيل إدارة استعمارية في أوكرانيا تعمل لصالحها، وستتكون من الشخصيات الأوكرانية الذين تدربوا في الغرب وأقسموا الولاء للمصالح الأمريكية.وأضاف ناريشكين، أن "عشرات المسؤولين رفيعي المستوى من فريق زيلينسكي على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لواشنطن في الحكومة الأوكرانية".وأشار إلى أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يدرك أن الأدلة المتاحة للولايات المتحدة الأميركية قادرة على إنهائه كرئيس لنظام كييف".وفي وقت سابق، أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، يوم الخميس 14 كانون الأول الفائت، بأن الغرب يدرك فشل العمليات العسكرية الأوكرانية، لكنه مصر على استخدام أوكرانيا لإيذاء روسيا.وقال ناريشكين للصحافيين في مينسك: "السياسيون وقادة الدول الغربية يدركون فشل ما يسمى بهجوم الصيف والخريف (الهجوم المضاد) الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات الروسية".وتابع: "لكن رغم ذلك، فإنهم غير مستعدين للتخلي عن استراتيجيتهم المنافقة المتمثلة في استخدام أوكرانيا كمادة مستهلكة من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا".ووفقا لناريشكين، فإن الغرب "سيحاول، بالطبع، الحفاظ على نظام خاضع للرقابة معادٍ للروس في أوكرانيا، وسيحاولون مواصلة تطوير أراضي أوكرانيا بالمعنى العسكري".