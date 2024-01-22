Advertisement

عربي-دولي

في الرياض... السفير الإيراني يقدم هدية لنظيره الباكستاني

Lebanon 24
22-01-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1155346-638415169946923306.jpeg
Doc-P-1155346-638415169946923306.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، علي رضا عنايتي، هدية لنظيره الباكستاني أحمد فاروق، أمس الأحد، في أعقاب انتهاء الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عنايتي، أنه التقى بفاروق في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، حيث قدّم خلال هذا اللقاء هدية لنظيره الباكستاني مكتوب عليها "لا إله إلا الله" و"محمد رسول الله".
Advertisement

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق أعضاء مجلس الوزراء في باكستان، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وإعادة سفيري البلدين إلى عاصمتي البلدين.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستاني في إسلام آباد، برئاسة أنور الحق كاكار، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب قرار لجنة الأمن القومي الباكستانية، فسوف تستأنف باكستان المستوى الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقريبا سيتم إرسال سفيري إيران وباكستان إلى عاصمتي الدولتين.

واشتعلت الأزمة بين إيران وباكستان بعدما أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منطقة بلوشستان جنوب غربي باكستان، قائلا إنه "استهدف قاعدة لجماعة جيش العدل الإرهابية"، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مميت على مركز للشرطة في إيران، في شهر كانون الأول الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-01-22
05:48 | 2024-01-22
05:39 | 2024-01-22
05:32 | 2024-01-22
05:30 | 2024-01-22
05:28 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24