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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: الضربات على باكستان كانت ضرورية

Lebanon 24
22-01-2024 | 03:36
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "جيش العدل" في باكستان " كانت ضرورة لمواجهة التنظيم الإرهابي".

 
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، لفت كنعاني إلى أن "خطوتنا الأخيرة ضد جيش العدل الإرهابي في باكستان كانت ضرورة لمواجهة التنظيم الإرهابي المستعد لتنفيذ عملياته في إيران".
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وأشار إلى أن "هؤلاء الإرهابين يبعدون نصف ساعة عن الحدود الإيرانية الباكستانية المشتركة وكانت مستعدة للهجوم علي مؤسسات البلاد والمواطنين الإيرانيين"، مشددا على أن "العلاقات بين إيران وباكستان متينة وودية ولها جذور عميقة".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.
من جهتها، أعلنت الخارجية الباكستانية توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مؤكدة أن "باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. (RT)
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