100 ألف إسرائيلي إلى الحدود الشمالية.. هذه خطة الجيش القادمة!

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قال موقع "والا" الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية، وذلك في ظل التوتر المتصاعد مع حزب الله.وأوضح الموقع أن خطة الإيواء المذكورة تأتي استعدادا لإجلائهم في ظل التصعيد المحتمل.بدوره، قال رئيس بلدية حيفا إن على السكان تخزين الطعام في حال اندلاع الحرب مع لبنان.وتصاعدت حدة القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية لتصل إلى عشرات الكيلومترات على جانبي الحدود بالعمق اللبناني والإسرائيلي، مما يهدد بتحول التصعيد إلى مواجهة أوسع مع وصول القصف الإسرائيلي إلى معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.وقد هددت إسرائيل بتصعيد قتالها مع حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع، حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين غربيين ولبنانيين يوم الجمعة الماضي.(الجزيرة نت)