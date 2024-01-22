وزير الخارجية الأردني: اسرائيل تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين

انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، "الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين... وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا".

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