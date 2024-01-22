إصابة طلاب ومعلّمات... 9 جرحى في حادث سير بين سيارتين

Advertisement

تسبّب حادث مروري بين سيارتين تقلان طلابا ومعلمات، في الجوّة في محافظة المخواة، جنوب السعودية، بإصابة 9 أشخاص.وعند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث، تبيّن بوجود 9 إصابات تمّ التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت 5 إصابات متوسطة و3 إصابات بسيطة، وإصابة خطيرة، وتمّ نقل الجميع إلى مستشفى المخواه العام. (العربية)