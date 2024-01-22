Advertisement

عربي-دولي

إصابة طلاب ومعلّمات... 9 جرحى في حادث سير بين سيارتين

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1155389-638415223378006056.jpg
Doc-P-1155389-638415223378006056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبّب حادث مروري بين سيارتين تقلان طلابا ومعلمات، في الجوّة في محافظة المخواة، جنوب السعودية، بإصابة 9 أشخاص.

وعند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث، تبيّن بوجود 9 إصابات تمّ التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت 5 إصابات متوسطة و3 إصابات بسيطة، وإصابة خطيرة، وتمّ نقل الجميع إلى مستشفى المخواه العام. (العربية)
Advertisement


عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:11 | 2024-01-22
08:58 | 2024-01-22
08:30 | 2024-01-22
08:00 | 2024-01-22
07:47 | 2024-01-22
07:41 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24