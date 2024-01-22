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عربي-دولي

كانوا داخل السيارة.. مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:28
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أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق للنار في جنوب جزيرة سريلانكا. 
 
وأضاف الموقع أنه صباح اليوم الاثنين أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.
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وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.

وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي مصيب واحد بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى". (روسيا اليوم) 

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