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عربي-دولي

حاخام إسرائيليّ يُوجّه تحذيراً عاجلاً لحكومة بلاده بسبب دولة عربيّة: لماذا تجمع كل هذه الدبابات؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:32
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حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.

وسأل: "لماذا تجمع مصر هذا العدد الكبير من الدبابات؟"، وترك الإجابة للقيادة السياسية في تل أبيب. (روسيا اليوم)
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