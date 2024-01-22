حاخام إسرائيليّ يُوجّه تحذيراً عاجلاً لحكومة بلاده بسبب دولة عربيّة: لماذا تجمع كل هذه الدبابات؟

حذر الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو من تعاظم قوة مصر عسكريا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.



وسأل: "لماذا تجمع مصر هذا العدد الكبير من الدبابات؟"، وترك الإجابة للقيادة السياسية في تل أبيب. (روسيا اليوم)

Advertisement