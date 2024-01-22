إيران وباكستان تستأنفان "العلاقات الطبيعية"

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان سيزور باكستان، الأسبوع المقبل، مما يشير إلى بذل جهود لإعادة بناء العلاقات، بعد أن تبادلت الجارتان ضربات دامية، الأسبوع الماضي.وأضافت الخارجية الإيرانية، أن البلدين سيتبادلان إعادة السفراء واستئناف العلاقات الطبيعية في 26 كانون الثاني، بعد أن قالت نظيرتها الباكستانية، إن، تعليمات صدرت لسفيري البلدين بالعودة إلى موقعيهما بحلول 26 كانون الثاني، حسبما نقلته رويترز.وأعلنت باكستان، الجمعة، أنها اتفقت مع إيران على "خفض" التوتر بينهما إثر تبادل البلدين شن غارات بصواريخ وطائرات مسيّرة، قالتا إنها استهدفت مناوئين لهما في أراضي البلدين، هذا الأسبوع. (الحرة)