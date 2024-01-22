قوات إسرائيلية تنسحب من غزة.. ما هي وجهتها المقبلة؟

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب مزيداً من قواته المتمركزة في غزة ووجهها إلى الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر الشبكة إن "الجيش الإسرائيلي، ورغم استمرار المعارك في مدينة خانيونس جنوبي غزة، بادر إلى سحب المزيد من القوات من القطاع، سواء من قوات الاحتياط أو القوات النظامية".