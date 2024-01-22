Advertisement

عربي-دولي

قوات إسرائيلية تنسحب من غزة.. ما هي وجهتها المقبلة؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1155416-638415269851009528.jpg
Doc-P-1155416-638415269851009528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب مزيداً من قواته المتمركزة في غزة ووجهها إلى الضفة الغربية المحتلة.
Advertisement
وقالت مصادر الشبكة إن "الجيش الإسرائيلي، ورغم استمرار المعارك في مدينة خانيونس جنوبي غزة، بادر إلى سحب المزيد من القوات من القطاع، سواء من قوات الاحتياط أو القوات النظامية".

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن "قسماً من القوات التي تم سحبها سيتم توجيهها إلى الضفة الغربية".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي كشف، الجمعة، أن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريباً.

والخميس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد "حماس".

وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه أي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد الحرب.

ونفذت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، حملات اعتقالات، بعد اقتحامها عدداً من البلدات والمنازل في الضفة الغربية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:11 | 2024-01-22
08:58 | 2024-01-22
08:30 | 2024-01-22
08:00 | 2024-01-22
07:47 | 2024-01-22
07:41 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24