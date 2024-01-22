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عربي-دولي
قوات إسرائيلية تنسحب من غزة.. ما هي وجهتها المقبلة؟
Lebanon 24
22-01-2024
|
06:24
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب مزيداً من قواته المتمركزة في غزة ووجهها إلى الضفة الغربية المحتلة.
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وقالت مصادر الشبكة إن "الجيش الإسرائيلي، ورغم
استمرار المعارك في مدينة خانيونس جنوبي غزة، بادر إلى سحب المزيد من القوات من القطاع، سواء من قوات الاحتياط أو القوات النظامية".
وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن "قسماً من القوات التي تم سحبها سيتم توجيهها إلى الضفة الغربية".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي كشف، الجمعة، أن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريباً.
والخميس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد "حماس".
وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه أي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد الحرب.
ونفذت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، حملات اعتقالات، بعد اقتحامها عدداً من البلدات والمنازل في الضفة الغربية.
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