رسالة إيرانيّة نارية لنتنياهو: "تخلّص من وحلك قبل تهديدنا"

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وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اعتبر كنعاني أن "تهديدات نتنياهو بالهجوم على إيران هي تهديدات خاوية وأوهام باطلة"، مشدداً على أن "أي إجراء إسرائيلي ضد أمننا لن يمر دون رد".وأضاف: "الكيان الصهيوني وبالأخص رئيس وزرائه المجرم عليه التخلص من الوحل الذي هو متورط فيه ومن ثم التفكير باستهداف مراكز القوة في المنطقة".وأكد الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل 5 مستشارين إيرايين في سوريا وذلك إثر هجوم طال مبنى بالعاصمة دمشق خلال اليوم المذكور.