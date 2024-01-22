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رسالة إيرانيّة نارية لنتنياهو: "تخلّص من وحلك قبل تهديدنا"

Lebanon 24
22-01-2024 | 06:36
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أطلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تصريحاً جديداً توجه فيه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "نحن مركز قوة في المنطقة، تخلّص من وحلك قبل تهديدنا".

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وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اعتبر كنعاني أن "تهديدات نتنياهو بالهجوم على إيران هي تهديدات خاوية وأوهام باطلة"، مشدداً على أن "أي إجراء إسرائيلي ضد أمننا لن يمر دون رد".

وأضاف: "الكيان الصهيوني وبالأخص رئيس وزرائه المجرم عليه التخلص من الوحل الذي هو متورط فيه ومن ثم التفكير باستهداف مراكز القوة في المنطقة".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل 5 مستشارين إيرايين في سوريا وذلك إثر هجوم طال مبنى بالعاصمة دمشق خلال اليوم المذكور.

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