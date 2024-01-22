"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أقارب الرهائن الإسرائيليين يقتحمون جلسة للكنيست (فيديو)

تظاهر اليوم الأثنين نحو ألفي إسرائيلي قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من تشرين الأول الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وأغلق المتظاهرون مدخل الكنيست، فتدخلت الشرطة للتعامل مع الموقف، حيث سحبت بعض المتظاهرين "من أيديهم وأرجلهم" من وسط الطريق، بهدف تفريق الحشود التي طالبت برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما اقتحمت عائلات الرهائن الإسرائيليين جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالب الأهالي أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلا "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قم من على الكراسي". وقال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟".
كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".
وعقب الاحتجاج، أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني عن "استراحة"، وانقطع البث المباشر من اللجنة.
وقال غافني للعائلات: "الموقف في رأيي لجميع أعضاء اللجنة، وموقفي كما قلته علنا وفي لقاءاتي مع رئيس الوزراء، هو أن فداء الأسرى هو أهم وصية في اليهودية خاصة وأن الأمر يتعلق بالتحكم في الروح".
وأضاف: "الانسحاب من الائتلاف لن يساعد شيئا، ولذلك سأذهب للتحدث مع رئيس الوزراء، وهذا هو موقفنا. أتفهم ألمكم، وأشعر به، وسنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والإخوة والنساء إلى ديارهم بأمان".
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يعقدوا اليوم الاثنين، محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي لبحث آفاق السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين. (سكاي نيوز)