"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أقارب الرهائن الإسرائيليين يقتحمون جلسة للكنيست (فيديو)

تظاهر اليوم الأثنين نحو ألفي إسرائيلي قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من تشرين الأول الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

وأغلق المتظاهرون مدخل الكنيست، فتدخلت الشرطة للتعامل مع الموقف، حيث سحبت بعض المتظاهرين "من أيديهم وأرجلهم" من وسط الطريق، بهدف تفريق الحشود التي طالبت برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما اقتحمت عائلات الرهائن الإسرائيليين جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالب الأهالي أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلا "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قم من على الكراسي". وقال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟".



كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".