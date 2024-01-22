خبر يكشف بالتفاصيل... هكذا يستعدّ أغنى الأثرياء لنهاية العالم

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أنفق أغنى أثرياء العالم مئات الملايين من الدولارات على تأمين مجمعات تحت الأرض، وجزر خاصة، وشقق سكنية، للتحضير ليوم القيامة.وفي أواخر العام الماضي، تبيّن أن مارك زوكربيرغ كان يبني حصنا مخفيا بقيمة 100 مليون دولار مدفونا أسفل مزرعته في جزيرة هاواي، مكتملا بإمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به وأبواب مقاومة للانفجار.واشترى رجل الأعمال الملياردير فرانك فاندرسلوت أغنى رجل في ولاية أيداهو مؤخرا مزرعة مساحتها 2000 فدان مقابل 51 مليون دولار.وأخبر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أنه والمؤسس المشارك لشركة PayPal بيتر ثيل، لديهما "ترتيب خاص" في حالة انتهاء العالم: سيختبئان في إحدى عقارات ثيل في نيوزيلندا.وفي عام 2022، منع مجلس المجتمع المحلي في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا خطط ثيل لتصميم مخبأه المحصن المهيب في المناظر الطبيعية بجانب بحيرة واناكا المحمية تاريخيا.وأفاد المفوضون المستقلون الذين زاروا الموقع المقترح نيابة عن المجلس أن تصميم مخبأ ثيل "سيقلل بشكل كبير من جودة وطبيعة المناظر الطبيعية الرائعة". (روسيا اليوم)