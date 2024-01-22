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عربي-دولي

​إنتقادات كبيرة تطال أحد الرؤساء... أتى بـ"هليكوبتر" لحضور حفل غنائيّ!

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:47
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تعرض الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور لانتقادات كبيرة، بسبب استخدامه طائرة هليكوبتر رئاسية لحضور حفل "كولدبلاي"، شمالي العاصمة مانيلا.

وحسب تقارير صحفية محلية، استخدم ماركوس جونيور الطائرة الرئاسية لتجاوز الاختناقات المرورية المعروفة في مانيلا.
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واتهم فلبينيون، على منصات التواصل الاجتماعي، رئيسهم بإهدار أموال دافعي الضرائب، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى تحمل حركة المرور سيئة السمعة في العاصمة.

لكن الأمن الرئاسي ردّ على ذلك قائلا إن مانيلا "تشهد تدفقا غير مسبوق لـ40 ألف شخص حضروا حفلا موسيقيا، مما أدى إلى تعقيدات مرورية غير متوقعة على طول الطريق".

وأضاف أن الوضع المروري شكّل "تهديدا محتملا لأمن رئيسنا". (سكاي نيوز)
 
 
 

 

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