فكرة جديدة طُرحت مُؤخّراً.. إلى أين تُريد إسرائيل ترحيل الفلسطينيين؟

في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته لإنشاء دولة فلسطينية على أساس أنها السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فوجئ المشاركون باقتراح اسرائيل بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.

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وقال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين: "عرضنا فكرة بناء جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين" في البحر المتوسط.

ولم تتردد اسرائيل بعرض مقترحها بناء جزيرة في عرض البحر الأبيض حيث ينقل اليها سكان قطاع غزة، في موقف أثار استغرابا واسعا في القاعة وانتقادات من دول عدة منها بلجيكا والبرتغال.



وقال دبلوماسي أوروبي إن النقاشات مع الجانب الاسرائيلي كانت بمثابة حوار الطرشان.

وكانت إسرائيل تخطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء في مصر، إلا أن الأخيرة رفضت هذا الامر، مشددة على رفضها "تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

كذلك، كانت إسرائيل وفق الوثائق المسربة، تتواصل مع بعض الدول الافريقيّة، في محاولة لترحيل الفلسطينيين.