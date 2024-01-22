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عربي-دولي

فيديو مسيء جدّاً... مقدّم يصفع عقيداً!

Lebanon 24
22-01-2024 | 08:58
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أكد مصدر أمني عراقي أن الضباط الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش.

وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة. (العربية)
 
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