فيديو مسيء جدّاً... مقدّم يصفع عقيداً!

#العراق
⭕المحكمة العسكرية الاولى المختصة تصدر حكما بالسجن لمدة اربعة اشهر للضباط الذي ظهروا في مقطع فيديو متداول بضرب احد الضباط
⭕المحكمة قررت ايضا في الفقرة هـ من القرار طرد الضباط الثلاثة من الخدمة. #الجيش_العراقي pic.twitter.com/qY0glZSxJs
— Bassim Alkhazraji (@AlKhazraji_75) January 22, 2024
#العراق
⭕المحكمة العسكرية الاولى المختصة تصدر حكما بالسجن لمدة اربعة اشهر للضباط الذي ظهروا في مقطع فيديو متداول بضرب احد الضباط
⭕المحكمة قررت ايضا في الفقرة هـ من القرار طرد الضباط الثلاثة من الخدمة. #الجيش_العراقي pic.twitter.com/qY0glZSxJs