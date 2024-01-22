فيديو مسيء جدّاً... مقدّم يصفع عقيداً!

أكد مصدر أمني عراقي أن الضباط الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش.



وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة. (العربية)

#العراق

⭕المحكمة العسكرية الاولى المختصة تصدر حكما بالسجن لمدة اربعة اشهر للضباط الذي ظهروا في مقطع فيديو متداول بضرب احد الضباط

⭕المحكمة قررت ايضا في الفقرة هـ من القرار طرد الضباط الثلاثة من الخدمة. #الجيش_العراقي pic.twitter.com/qY0glZSxJs — Bassim Alkhazraji (@AlKhazraji_75) January 22, 2024 Advertisement