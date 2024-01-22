أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة "حماس"، وشخصا له علاقة بشركة "فلاي" بغداد للطيران العراقية.



وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف أيضاً جماعة كتائب "حزب الله" العراقية، وشركة "فلاي" بغداد للطيران بعقوبات، لمزاعم عن مساعدتهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. (العربية)

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