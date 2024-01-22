Advertisement

عربي-دولي

أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ"حماس"... من شملت؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1155502-638415406018223185.jpg
Doc-P-1155502-638415406018223185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة "حماس"، وشخصا له علاقة بشركة "فلاي" بغداد للطيران العراقية.

وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف أيضاً جماعة كتائب "حزب الله" العراقية، وشركة "فلاي" بغداد للطيران بعقوبات، لمزاعم عن مساعدتهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2024-01-22
12:01 | 2024-01-22
12:00 | 2024-01-22
11:50 | 2024-01-22
11:43 | 2024-01-22
11:30 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24