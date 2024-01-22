بوريل: الهجوم المضاد الأوكراني لم يُحقّق النتائج المرجوة

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صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق النتائج المرجوة، داعيا إلى إحياء الصناعة الدفاعية الأوروبية.وكتب الدبلوماسي في مقال نشرته صحيفة الباييس: "اليوم، مرة أخرى، هناك شائعات عن مصالحة، ونسمع مرة أخرى أصواتا تزعم أن انتصار أوكرانيا مستحيل وأن الدعم الغربي لن يدوم طويلا". وأكد بوريل أنه لا يتفق مع مثل هذه التقييمات، وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الهجوم المضاد الأوكراني العام الماضي لم يحقق النتائج المرجوة".وفي رأيه أنه "بدلا من عرض المصالحة"، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضاعف جهوده في المجالات التي حقق فيها النجاح، وأضاف: "يجب أن تكون هذه العملية مصحوبة بإحياء صناعة الدفاع الأوروبية". (روسيا اليوم)