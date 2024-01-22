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لافروف: روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا ولكن...

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:54
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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ "روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء زعماء كييف الحاليين في السلطة".

كما أشار إلى أن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" وغيرها من الصيغ المماثلة لا تؤدي إلى أي حل، وكلما أسرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهما.
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وقال لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "من المحزن أن تخاطر الأمانة العامة للأمم المتحدة بسمعتها من خلال المشاركة في ما يسمى بصيغة كوبنهاغن السريالية للغاية. كل هذه الصيغ هي طريق إلى لا مكان، وكلما أسرعت واشنطن ولندن وباريس وبروكسل في إدراك ذلك، كلما كان الأمر أفضل لكل من أوكرانيا والغرب". (روسيا اليوم)
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