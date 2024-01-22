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أفراد وكيانات سورية جديدة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
22-01-2024 | 11:10
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أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم، 6 أفراد و5 كيانات قانونية مرتبطة بسوريا على القائمة السوداء.

 

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "وافق مجلس (الاتحاد الأوروبي) اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أفراد و5 كيانات قانونية بسبب خطورة الوضع في سوريا".

 

ووفقا لما جاء في البيان: تضمنت القائمة الجديدة المستشار الاقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد".

 

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات التقييدية ستشمل أيضا 5 شركات بينها "أجنحة الشام"، ووكالة "فريبِرد للسفريات" وشركة "إيلوما للاستثمارات".

( روسيا اليوم)

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