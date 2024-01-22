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عربي-دولي
الكنيست يصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
22-01-2024
|
11:43
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أفادت قناة سكاي نيوز بحسب ما ذكر مراسلها أن "الكنيست الإسرائيلي، صوت الإثنين، ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وصوت 18 فقط من أصل 120 عضواً في الكنيست، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.
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وذكرت تقارير محلية أن أعضاء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم قاطعوا الجلسة، ولم يحضروا إلى قاعة التصويت.
وكان الكنيست اجتمع لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال حزب العمل: "لقد احتجزت حماس بناتنا وأبناءنا لمدة 108 أيام، إن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة. وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".
وأضاف: "نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام
المصدر: سكاي نيوز
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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