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في ألمانيا.. "إستفتاء" من أجل خروجها من الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
22-01-2024 | 11:50
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يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي ترتفع شعبيته في استطلاعات الرأي، إجراء استفتاء على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وصل إلى السلطة، حسبما ذكرت زعيمته أليس فايدل في مقابلة نشرت الاثنين.

    

وقالت فايدل لصحيفة فايننشال تايمز: "إذا لم يكن الإصلاح ممكنا، إذا فشلنا في إعادة بناء سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب أن نترك القرار للشعوب كما فعلت المملكة المتحدة".

    

وأضافت: "يمكننا تنظيم استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيدة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد باعتباره "نموذجا لألمانيا" بعد استفتاء عام 2016.

 

 ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2025، وسيقدم حزب البديل من أجل ألمانيا مرشحا لمنصب المستشار لأول مرة.

    

من ناحية أخرى، استبعدت الأحزاب الرئيسية التحالف والحكم مع هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة في ضوء التشرذم المتزايد للمشهد السياسي الذي ينطوي على تشكيل تحالفات على المستويين الوطني والإقليمي.

    

ومن المقرر إجراء ثلاثة انتخابات إقليمية مهمة في أيلول شرق البلاد، ويتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي بنسبة تزيد عن 30%.

    

وخلال مؤتمره هذا الصيف، أكد حزب البديل من أجل ألمانيا أنه يشكك في الانتماء الأوروبي، في بلد لا يزال يدعم قسم كبير من شعبه عضوية البلاد للاتحاد الأوروبي.

( lbc)
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