القبض على إيراني ينتمي للواء زينبيون حاول اغتيال أحد العلماء في باكستان

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بأن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على مسلح تلقى تدريباً في إيران، ينتمي إلى جماعة مسلحة تعرف بـ"لواء زينبيون" موالية لإيران، يقال إنه تورط في محاولة اغتيال عالم دين سني في كراتشي عام 2019.

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ويتمركز "لواء زينبيون" في باكستان، ويبلغ عدد أعضائه أكثر من 1000 مسلح. وفقاً لخبراء، تضم المجموعة مسلحين باكستانيين جرى تجنيدهم من قبل الاستخبارات الإيرانية من قلب المجتمع الباكستاني للقتال في سوريا.

وأعلنت "إدارة مكافحة الإرهاب" في إقليم السند الباكستاني، أنها ألقت القبض على مشتبه به في محاولة اغتيال رجل دين باكستاني بارز عام 2019، واتهمته بأنه "إرهابي مدرب"، ينتمي إلى لواء زينبيون.

من جهتها، بدأت الشرطة الباكستانية حملة لمطاردة واعتقال مسلحين ينتمون إلى لواء زينبيون في مدينة كراتشي عام 2019، عندما جرى تدبير محاولة اغتيال مولانا تقي عثماني، عالم دين سني ينتمي إلى المذهب الديوبندي



المصدر: الشرق الأوسط