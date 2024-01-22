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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:50
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أعلنت جماعة "أنصارالله" (الحوثيون) اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأميركية "أوشن جاز بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة.
وجاء في بيان صدر عن "القوات المسلحة اليمنية" التابعة لـ"أنصار الله": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينةَ شحن عسكرية أمريكية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".
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وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".
وأردف: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتابع البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الرد على أي اعتداء أميركي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمرِ والعربي. واللهُ حسبنا ونعمَ الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".
 
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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