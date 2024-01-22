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عربي-دولي

الهجوم الأوسع نطاقاً.. هذا ما أعلنه البنتاغون عن استهداف أحد قواعده في العراق

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:58
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أشارت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، إلى أن هجوم السبت على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق "كان أوسع نطاقا مما رأيناه سابقا".


وأوضحت المتحدثة في تصريحات صحفية أن "القوات الأميركية تعرضت السبت لوابل من الصواريخ الباليستية في القاعدة التي تستضيف قوات أميركية بمحافظة الأنبار في غرب العراق"، مشيرة إلى تعرض هذه القوات  لـ151 هجوما في العراق وسوريا، منذ 17 من تشرين الاول الماضي.
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وقالت سيبنغ: "من يستهدف قواتنا في العراق وسوريا يحصل على الصواريخ الباليستية من إيران"، مضيفة أن "هذه المجموعات مسلحة ومدعومة ومجهزة" من طهران.


وعن هجمات الحوثيين، قالت سينغ: "لم نشهد هجوما من الحوثيين منذ الـ18 من الشهر الجاري. لا نسعى إلى التصعيد أو توسيع الصراع في المنطقة، ولكن نحتفظ بحق الدفاع عن النفس والرد على أي تهديدات".
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