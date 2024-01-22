موريتانيا: كل القضايا العالقة مع المغرب سنجد لها حلا

قال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، الاثنين، إن كل الإشكالات العالقة مع المغرب "سنجدلها حلا"، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.

تصريح ولد مرزوق جاء خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، التي وصلها ولد مرزوق اليوم، في زيارة عمل لمدة يومين.

وقال ولد مرزوق: "مادام هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين وتطلعات الشعبين، كل الأمور سنجد حلا، في إطار التنسيق المشترك، خاصة بعض القضايا العالقة مثل الشاحنات".

وأضاف ولد مرزوق أن "هناك مؤهلات لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ولابد من إيجاد حل للقضايا العالقة".

وتابع: "نتطلع في إطار التنسيق المشترك بين البلدين، إلى تحقيق آفاق أرحب وأوسع للعلاقات الثنائية".

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي بوريطة، إن "العلاقات مع موريتانيا تاريخية، وتفرضها روابط الدم والجوار الجغرافي".

وأوضح أن "العلاقات الاقتصادية متطورة بين البلدين، والمغرب أول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الإفريقي، وهو أيضا أول مستثمر إفريقي في موريتانيا".

وشدد بوريطة على أن بلده "يتطلع للرقي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو أبعاد استراتيجية أخرى، لتكون نموذجا يحتذى به لعلاقات الجوار بين البلدين".

( وكالات)