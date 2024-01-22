عائلات الأسرى المحتجزين يقتحمون اجتماعاً للجنة المالية في الكنيست

اقتحمت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة اجتماعا للجنة المالية في الكنيست، وذلك في استمرار لخطواتها المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية.

وخلال اجتماع لعائلات أسرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال الأخير إنه "لا يوجد هناك أي مقترح حقيقي من جانب حماس، بخلاف ما يتم الحديث عنه.

Advertisement

وأضاف أقول هذا بكل وضوح بقدر ما أستطيع لأن هناك الكثير من الأمور الزائفة التي لا بد أنها تعذبكم"، مشيراً إلى أنه هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها".

ورفعت عائلات الأسرى التي اقتحمت اجتماع لجنة المالية، لافتات كتب على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"، فيما طالبت أعضاء الكنيست بالعمل على الإفراج عن أبنائها وأقاربها.

وقالت العائلات خلال مقاطعتها للجنة المالية "كيف تستمرون على هذا النحو؟ الأجندة العامة لن تستمر ونحن لن نهدأ. لن تستمروا في حياتكم اليومية".

وفي أعقاب ذلك، انفض اجتماع لجنة المالية بعد أن كان منعقدا بمشاركة محافظ بنك إسرائيل.



المصدر: عرب 48