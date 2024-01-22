Advertisement

عربي-دولي

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على القيام بعملية عسكرية في البحر الأحمر

Lebanon 24
22-01-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1155590-638415547102567855.jpeg
Doc-P-1155590-638415547102567855.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "من حيث المبدأ" على القيام بعملية عسكرية لتأمين حركة الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر، حسبما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.

 

وذكرت مصادر دبلوماسية أن المهمة سوف تبدأ الشهر المقبل، بغرض وضع نهاية للهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن على حركة النقل البحري في البحر الأحمر. وبموجب الخطط الحالية، تتضمن المهمة نشر سفن حربية أوروبية، وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا لحماية سفن الشحن في المنطقة، ولكن ليس من المخطط الاشتراك في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن.

 

وذكرت مصادر حكومية أن ألمانيا تعتزم المشاركة في العملية العسكرية بالفرقاطة هيسن، شريطة أن يصدر مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" تفويضا مماثلا بعد اكتمال خطط الاتحاد الأوروبي.

 

وجدير بالذكر أن الفرقاطة مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات، ومصممة خصيصا لأعمال الحراسة والمراقبة البحرية. وبحسب الجيش الألماني، يمكن للفرقاطة بواسطة رادار معين أن تراقب منطقة من المجال الجوي توازي مساحة بحر الشمال بأسره.

 
Advertisement
( الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2024-01-22
16:47 | 2024-01-22
16:40 | 2024-01-22
16:25 | 2024-01-22
16:11 | 2024-01-22
16:11 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24