مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيلي بشأن الأسرى.. متى يتم الإعلام عنها

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عبر وسطاء في القاهرة والدوحة، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن إعلان هدنة ثانية في قطاع غزة "لن يكون وشيكاً".



Advertisement وقال مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الاثنين، إن المفاوضات غير المباشرة مستمرة وهناك محاولات لتضييق فجوة الخلافات التي تبدو كبيرة بالفعل، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط. في المقابل جددت مصر تأكيدها أهمية وقف شامل لإطلاق النار، بوصفه المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة، محذرةً من اتساع رقعة الصراع في المنطقةوقال مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الاثنين، إن المفاوضات غير المباشرة مستمرة وهناك محاولات لتضييق فجوة الخلافات التي تبدو كبيرة بالفعل، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر، لوكالة أنباء العالم العربي، أن فرص التوصل لاتفاق "قائمة، لكن لن يحدث ذلك على الفور ولا قريباً، وإن ما يجري العمل عليه حالياً هو تضييق الفجوة بين الطرفين.

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه: "هناك وساطات على أكثر من صعيد لكنها تسير بشكل متناسق وتصب في ذات الطريق، ويحاول المصريون والقطريون برعاية دولية تقليص ما يعترض المفاوضات من فجوات".

وبحسب المصدر فإن حركة حماس تدرك أن ورقة القوة الموجودة بحوزتها حالياً هي المحتجزون الإسرائيليون، وإذا أطلقت سراحهم فلن يبقى بحوزتها شيء تفاوض عليه، بالتالي لجأت إلى هذا السقف العالي من المطالب.

وأضاف: «لكن في النهاية نعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق يخفف حدة العمليات العسكرية في غزة ضمن إطارٍ مرحليّ بحيث تُنفَّذ صفقة على أكثر من مرحلة وليست جملة واحدة.



المصدر: الشرق الأوسط