احتجاجات أمام معرض عسكري غرب لندن بسبب إسرائيل

شهدت لندن مظاهرة احتجاجا على "المعرض الدولي للمركبات المدرعة" بسبب مشاركة شركات تبيع مركبات عسكرية تستخدمها إسرائيل.

وتجمع مئات الأشخاص، الاثنين، في محيط ملعب تويكنهام لرياضة الرغبي في العاصمة البريطانية لندن، الذي يقام فيه المعرض.

كما انتقد المتظاهرون الاتحاد الإنكليزي للرغبي لاستضافة المعرض.

وردد المتظاهرون شعار "نخجل منكم" حيال الشركات المشاركة في المعرض، كما حملوا لافتات تقول إن بيع الأسلحة لإسرائيل تواطؤ في الجريمة.

ومشيرين إلى أن أرباح الشركات ملطخة بدماء الفلسطينيين، ردد المتظاهرون شعارات مثل "سترى نتنياهو فلسطين ستتحرر" و"نعم لليهودية لا للصهيونية"، و"استاد تويكنهام، لا يمكنك الاختباء، سنحاكمك بتهمة الإبادة الجماعية".

من ناحية أخرى، احتجت مجموعة تدعى "العمل الفلسطيني" على الاتحاد والمعرض من خلال إلقاء طلاء أحمر على بوابة مدخل ملعب تويكنهام.

وكتب نشطاء "العمل الفلسطيني" شعار "غزة حرة" بالطلاء الأحمر على مدخل الملعب.

( الأناضول)