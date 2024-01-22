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إسرائيل تقترح صفقة جديدة بشأن الأسرى.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:23
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أفاد موقع "اكسيوس" الاخباري بأن "إسرائيل اقترحت وقف القتال لشهرين في قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وذكر الموقع أن "مقترح إسرائيل يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين على قيد الحياة وعودة الجثث على عدة مراحل".
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وتشمل المرحلة الأولى من المقترح  إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ونقلت "اكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "ننتظر رد حماس ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم بشأن الصفقة بالأيام المقبلة".


كذلك، نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "مقترح إسرائيل بشأن صفقة الأسرى ووقف النار لشهرين قد يكون سبيلا لوقف دائم للحرب".


وكان مجلس الحرب في إسرائيل قد وافق قبل 10 أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة أسرى مع "حماس"، بحسب "اكسيوس".




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