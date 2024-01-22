مسؤول مصري يعلّق على الادعاءات الإسرائيلية بشأن عمليات لتهريب الأسلحة

نفى رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، ما وصفها بادعاءات إسرائيل الكاذبة بشأن عمليات لتهريب الأسلحة والمتفجرات والذخائر من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وحذر من أن هذه الادعاءات لا تخدم الجهود المصرية لحل الأزمة.

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وبحسب "وكالة أنباء العالم العربي"، قال رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت تصريحات عدة لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بطرق عدة؛ منها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود.

وأضاف في بيان: الادعاءات الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في حرب غزة.

وطالب إسرائيل بالتوقف عن إطلاق تصريحات «من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.



المصدر: الشرق الأوسط