العدو يتقى صفعة مؤلمة في خانيونس.. أعداد كبيرة من القتلى والاصابات

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في السياق نفسه، أفادت قناة "العربية" بمقتل 22 جنديا إسرائيليا بانفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس.



أعلنت "كتائب القسام" في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن "الطائرات الاسرائيلية قصفت دبابة بمن فيها من جنود، غرب مدينة خانيونس، بعد فشل قوة إنقاذ في سحبها إثر استهدافنا لها". وأكدت القسام أنه تمّ "استهداف الدبابة بصواريخ عدة وسحقها بشكل كامل بمن فيها".في السياق نفسه، أفادت قناة "العربية" بمقتل 22 جنديا إسرائيليا بانفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس.

كذلك، ذكر مراسل القناة 14 الإسرائيلية ان "اليوم هو أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلونا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب، شهدنا حدثين صعبين للغاية".

هذا وتلقى مستشفى سوروكا أوامر بالإستعداد لوضع الطوارئ لإستقبال أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف جيش العدو.