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عربي-دولي

توقعات بسقوط ضحايا.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب الصين

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:25
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شعر بالزلزال سكان دول المنطقة مثل قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان.

 

ضرب زلزال بقوة 7 درجات منطقة سنجان الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، الاثنين، وشعر به سكان دول مثل قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان.

 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان، أن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة سنجان الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، ومركزه بلدة " آقيول"، الساعة (18.09) بتوقيت غرينتش.

 

ووقع الزلزال على عمق 13 كيلومترا، واعقبته هزات ارتدادية بقوة 5.1 و5.5 و5.0 درجات في المنطقة بعد حوالي نصف ساعة.

 

 

وشعر بالزلزال سكان دول المنطقة، خاصة في قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان.

 

وبسبب الزلزال العنيف الذي هز العاصمة القرغيزية بيشكك، أصيب الناس بالذعر وتركوا منازلهم ونزلوا إلى الشوارع.

 

وذكر وزير حالات الطوارئ في قيرغيزستان، بوبك أجيكيف، في بيانه على حسابه على موقع التواصل ، أنه لم تسجل أضرار أو خسائر في الأرواح في أنحاء البلاد نتيجة الزلزال الذي وقع.

 

كما أعلنت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان أن زلزالا بقوة 4 درجات شعر به سكان ألماتي.

( الأناضول)

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