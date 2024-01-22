عباس: قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ويحظى الشعب هناك بـ"الأولوية ولن يتم التخلي عنه".

وشدد على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة".

جاء ذلك خلال استقبال عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة "مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام".

وأضاف عباس أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

وشدد على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب)، وأنه "ستكون للشعب في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، هم مسؤولية دولة فلسطين".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية.

( الأناضول)