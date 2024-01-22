Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلّق على هجوم أنصار الله على سفينة عسكرية أميركية

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1155636-638415637947273155.jpg
Doc-P-1155636-638415637947273155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى الجيش الأميركي يوم الاثنين، ما أوردته جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون" بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.
وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية: "تقرير الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة أوشن جاز محض افتراء".
Advertisement
وأضافت: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن".
و يوم الاثنين، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة".


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2024-01-22
16:47 | 2024-01-22
16:40 | 2024-01-22
16:25 | 2024-01-22
16:11 | 2024-01-22
15:55 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24