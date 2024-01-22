الجيش الأميركي يعلّق على هجوم أنصار الله على سفينة عسكرية أميركية

نفى الجيش الأميركي يوم الاثنين، ما أوردته جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون" بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.

وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية: "تقرير الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة أوشن جاز محض افتراء".

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وأضافت: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن".

و يوم الاثنين، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" بخليج عدن وذلك "بصواريخ بحرية مناسبة".





