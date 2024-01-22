جولة جديدة من الضربات في اليمن.. وأنباء عن مصرع 3 قيادات حوثية

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نفّذت قوات أميركية وبريطانية جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.وافادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت محافظات يمنية عدة منها العاصمة صنعاء وتعز البيضاء وحجة.وذكرت قناة "الحدث" أنه تمّ استهداف منصة إطلاق صواريخ ورادار للحوثيين في صنعاء، كما نقلت أنباء عن مصرع 3 قيادات حوثية في القصف الأميركي على معسكر السواد في صنعاء.