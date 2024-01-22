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عربي-دولي
جولة جديدة من الضربات في اليمن.. وأنباء عن مصرع 3 قيادات حوثية
Lebanon 24
22-01-2024
|
16:49
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نفّذت قوات أميركية وبريطانية جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.
وافادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت محافظات يمنية عدة منها العاصمة صنعاء وتعز البيضاء وحجة.
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وذكرت قناة "الحدث" أنه تمّ استهداف منصة إطلاق صواريخ ورادار للحوثيين في صنعاء، كما نقلت أنباء عن مصرع 3 قيادات حوثية في القصف الأميركي على معسكر السواد في صنعاء.
هذا ونقلت "سكاي نيوز" عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن "الضربات الجوية ضد الحوثيين هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق اهدافها".
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