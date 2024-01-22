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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يداهم أنفاق حماس مستخدماً أجهزة الراديو القديمة.. إليكم السبب

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:47
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داهمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إحدى أنفاق حماس في غزة وفي أيديهم بعض المعدات الاستثنائية للكشف عن الرهائن، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
هذه المؤشرات أجهزة راديو عتيقة الطراز ذات قرص لتحريك المؤشر على المحطات.
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ووجدوا أن تلك النقطة كانت على عمق يتراوح بين 10 و12 متراً، وهي عموماً الطوابق العليا من شبكة أنفاق المسلحين الفلسطينيين، حيث أجريت التجربة في الرابع من كانون الثاني بناء على طلب من وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الذي كان قد وسع لتوه راديو الجيش الأكثر شعبية في البلاد والذي يبث على الموجات القصيرة "إف إم".
والنطاق الأوسع وصولاً لموجات «إيه إم» يعني أن تحديثات الطوارئ ستحظى بفرص أفضل ليسمعها المدنيون في الملاجئ. وستستفيد القوات في غزة أيضاً، إذ سُمح لهم بأجهزة راديو ترانزستور حتى يظلوا على اطلاع بينما يُطلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة خشية أن تحدد حماس موقعها الجغرافي.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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