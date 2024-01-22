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عربي-دولي

ضربات أميركية وبريطانية ضدّ الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
22-01-2024 | 18:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من المحافظات.
وأشارت أن "الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة".
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ووصفت الضربات الجوية التي ينفذها هذه الليلة بأنها "الأكبر منذ 12 كانون الثاني".
وأوضحت أنه جرى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.
وقال مسؤول عسكري أميركي أن الضربات الجوية ضد الحوثيين: "هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها".
وأفادت مصادر يمنية عن سماع دوي انفجارات في صنعاء، وتحدثت عن قصف يستهدف معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية.
وأكدت المصادر أن "القصف شمل قاعدة "الجند" في تعز".
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن "قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين".
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