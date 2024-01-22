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بوريل يسخر من ترامب

Lebanon 24
22-01-2024 | 19:00
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حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين دونالد ترامب على مشاركة "صيغته السحرية" للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأميركي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.
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وقال بوريل: "كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد".
وأضاف: "لم نتمكن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة".
وتابع: "الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة".
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