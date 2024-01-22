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عربي-دولي

بالغواصات والتوماهوك.. هذه تفاصيل الضربة الأميركية - البريطانية التاسعة على الحوثيين

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:04
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نفذت قوات أميركية وبريطانية مساء أمس ثماني ضربات بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، بحسب ما أكدت الدول الست في بيان اليوم الثلاثاء.

فماذا استهدفت تلك الجولة الجديدة من الضربات؟

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بحسب البنتاغون طالت تلك الضربات 8 مراكز ومستودعات تابعة للحوثيين، بينها موقع تخزين تحت الأرض بالإضافة إلى منظومات متقدمة وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر.
وقصفت تلك المواقع عبر ذخائر يتراوح عددها بين 25 و30 تقريباً، أطلقتها طائرات حربية انطلقت من حاملة طائرات الأميركية "ايزنهاور" وسفن بريطانية أيضا، بحسب ما كشف مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

كما قصفت تلك المستودعات بصواريخ توماهوك، وعبر الغواصات أيضاَ.

إلى ذلك، كشف المسؤول الأميركي أن صواريخ توماهوك استعملت بدقة، من أجل تفادي ايقاع خسائر بشرية غير ضرورية.

كما أوضح أن المستودعات الحوثية التي قصفت كانت تحوي منظومات صواريخ ومسيرات. ولفت إلى أن هذا الهجوم يشبه إلى حد بعيد الضربات التي نفذت يوم 11 و12 كانون الثاني، مؤكداً أن لدى القوات الدولية البحرية القدرة على كشف قدرات الحوثيين وضربها

أما في ما يتعلق بزرع الحوثيين ألغام في البحر، فأشار إلى أن القوات الأميركية لم ترصد أي شيء من هذا القبيل بعد.(العربية)
المصدر: العربية
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